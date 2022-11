Alicia Keys se encanta com performance de baiana de 8 anos

Fotos: Reprodução / Redes Sociais

A cantora americana Alicia Keys ficou encantada com performance de uma baiana de apenas 8 anos. Estamos falando da artista mirim Lilica Rocha (@eulilicarocha) que compartilhou um vídeo cantando ‘Ain’t Got No, I Got Life’, de Nina Simone e acabou chamando atenção da artista.

Nas redes sociais, Alicia publicou o vídeo de Lilica e escreveu: “Se vocês me conhecem, sabem o quanto eu amo Nina Simone!!!!!!! Ahhhhhh!!!!!! Olhem para essa linda e incrível pequena rainha arrasando!!!! Deem um pouco de amor a ela!!!!!!“, escreveu a cantora.

Lilica é cantora, multi-instrumentista, compositora e atriz. Na postagem, ela disse adorar as canções de Alicia. A cantora respondeu elogiando a baiana e pediu que ela continue cantando da mesma força.

O ator Michael B. Jordan compartilhou a postagem de Alicia. Sobre a carreira, Lilica gravou o primeiro albúm em 2021. Ele tinha 11 faixas, sendo oito inéditas autorais, e três regravações de grandes artistas da música brasileira. Entre elas, está a canção “Me Abraça e Me Beija” que tem participação especial de Lazzo Matumbi.

