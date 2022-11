Aline Campos é criticada na web após mentir sobre gravidez

Foto: Reprodução/ Instagram

A ex-assistente de palco Aline Campos, ex-Riscado, foi duramente criticada nas redes sociais por mentir sobre sua segunda gravidez, que seria fruto do relacionamento com o modelo Jesus Luz.

Após fazer um anúncio no Instagram e emocionar os seguidores com a chegada do novo herdeiro, a influenciadora revelou que o filho do casal na verdade se tratava de uma marca de produtos naturais. “Não é um filho que vocês estavam imaginando”, disse a ex-assistente de palco aos risos.

O casal oficializou a relação em julho deste ano, após rumores de que Campos teria sido pivô da separação de Jesus com Carol Ramiro.

Ação de marketing falha

Nos comentários, a ação de marketing do casal não foi bem vista por internautas e por fãs de Aline, que detonaram a tática e a forma de conseguir engajamento na web.

“Todo mundo dando os parabéns e desejando saúde, Deus abençoe e tudo mais pra não ser, real gente ficou ridículo, filho não é brincadeira, pra ficar fazendo essas piadinhas”, desabafou uma internauta. “Acho isso ridículo! Querer engajamento com algo importante”, disse outro. “A nova grávida de Taubaté, espero que parem de dar Ibope”, disse uma terceira revoltada.

Quem também se juntou as críticas foi a Miss Brasil 2010, Débora Lyra Gava. “Que péssima ação de marketing de lançamento de produto é melhor que ter filho? Meu Deus, esse mundo tá perdido mesmo”.

Vale lembrar que Aline já é mãe de um garoto de 12 anos. Nathan foi fruto do relacionamento da modelo com Rodrigo Riscado, quem a deu o nome artístico. Já Jesus é pai de Malena, de 6 anos, do casamento com Carol Ramiro.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.