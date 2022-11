Aline Campos e Jesus Luz anunciam primeira gravidez

Foto: Reprodução/ Instagram

A ex-assistente de palco do Domingão do Faustão Aline Campos, ex-Riscado, anunciou em suas redes sociais no fim da noite da última quarta-feira (9), estar grávida de seu primeiro filho com o modelo Jesus Luz, após quatro meses de namoro.

Em um registro apaixonado ao lado do ex-namorado de Madonna, a modelo e atriz, que já é mãe de Nathan Riscado, informou aos seguidores sobre o aumento da família. “Nosso filho está vindo”, escreveu.

O casal oficializou a relação em julho deste ano, após rumores de que a ex-assistente de palco havia sido pivô da separação de Jesus com Carol Ramiro.

Na época, o casal negou o boato e demonstrou estar apaixonado ao assumir o romance com uma foto na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

“Certas coisas na vida não tem como explicar ou racionalizar, só sentir! E pra se sentir é preciso se permitir. Se permitir ouvir o que o coração vibra. Quem está na mesma vibração sente também! Que nossos dias sejam sempre assim! Cheios de amor, amizade, paz, entendimento e cumplicidade. Gratidão!.”

