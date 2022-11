Alinne Rosa aposta em look inspirado na bandeira para micarena

Foto: Reprodiução/Instagram

A cantora Alinne Rosa se inspirou nas cores da bandeira do Brasil para montar o figurino para se apresentar na Micareta Salvador neste sábado (5). Cheio de lantejoulas, o look deixa a barriga e as pernas da musa de fora, e conta ainda com pompom de líder de torcida.

A roupa foi compartilhada pela baiana nas redes sociais. Na legenda, a cantora, que apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições deste ano e chegou a cantar em um encontro do partido em Salvador, mandou um recado: “A BANDEIRA É NOSSA, e eu de vcs!! Tô chegando”.

A postagem aconteceu um dia depois de manifestações chamarem atenção nas redes sociais durante o show de Claudia Leitte no mesmo evento. Além de vaiar a loira, o público entoou um dos jingles da campanha de Lula na apresentação dela: “Olê, olê, olê, olá, Lula”.

Os protestos foram uma retaliação a Claudinha. Ela foi um dos nomes mais comentados na internet no período das eleições deste ano. Toda a repercussão começou após a cantora fazer um post nos stories em que ela mostra um abajur em formato de arma sobre uma bíblia.

No meio da situação embaraçosa, na micareta, a cantora pediu para que Deus acompanhasse o seu trio e que os fãs respeitassem uns aos outros.

“Que Deus leve o nosso trio e nos proteja, que dê uma noite de festa, a gente merece. Que vocês sejam, do início ao fim, satisfeitos com tudo o que vocês sentem, com toda a liberdade que vocês acreditam que merecem e tem que ter. Respeitando obviamente o espaço um do outro aí em baixo. Essa noite é tudo de vocês”, disse ela.

