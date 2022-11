Alinne Rosa comemora reencontro na Micareta Salvador

Foto: Bianca Andrade/ iBahia

Alinne Rosa promete dar ao público da Micareta Salvador, neste sábado (5), um gostinho do que será desfilar com ela no Carnaval de 2023.

Uma das atrações da festa, que acontece no Wet, na Paralela, a artista não escondeu a animação de estar junto aos fãs soteropolitanos e até mesmo de outros lugares do Brasil que desembarcaram na cidade para curtir a prévia da folia baiana.

“Eu tenho me reencontrado aos poucos com meu público, mas a Micareta eu tenho certeza que vai vai dar um gosto assim de Carnaval, porque vai vir gente do Brasil todo. Gente que me segue no Vale também, então eu tô ansiosa, preparando um figurino lindo, um repertório maravilhoso. Quero dar o meu melhor mesmo porque vai ser um grande dia”, disse ao iBahia.

Dona de um público fiel, prova disso é o sucesso da artista no Carnaval, que sempre consegue esgotar os abadás do bloco ‘O Vale’, Alinne declarou sua paixão pelos fãs, que acredita ter uma relação para além da música. A cantora revela que chegou a receber mensagens dos fãs falando sobre o show que acontece neste sábado (5).

“Eu avalio meu público como muito fiel. Que me entende de uma forma diferente, sinto isso. É uma coisa extra artista, quando eu tô mais para baixo, eles entendem. Sinto que eles me compreendem. Eu gosto das minhas relações pessoais, eu gosto disso, eu gosto de ser transparente com o público, assim eu fico em paz, acho que isso vem trazendo eles cada vez para mais perto de mim”.

Renovação

A artista, que em 2023 irá comemorar 9 anos de carreira solo, ainda fez uma análise sobre sua trajetória na música. A itabunense, que em 2003 foi apresentada ao público como a vocalista do Cheiro de Amor e surpreendeu com seus cabelos rosas e piercings, se transformou aos olhos dos fãs, visualmente falando, e pessoalmente também.

“Eu tenho tem muito daquela menina que surgiu com o cabelo rosa na avenida. Lógico que o profissionalismo mudou totalmente, mas às vezes da insegurança, e aí eu lembro dessa menina e falo ‘Você já passou por isso’. Eu guardo muito isso em mim, é a essência. Quando eu comecei, na época do cabelo rosa, e era pura essência, não sabia meio o que eu tava fazendo, não sabia que aquilo era uma carreira. Era tudo muito orgânico, eu trago isso até hoje”.

Para celebrar esse momento, Alinne promete voltar com tudo para a avenida com dois dias de Bloco Vale no circuito Dodô (Barra-Ondina).

“Eu tô me preparando psicologicamente, quero fazer um grande Carnaval, uma grande retomada. Então, o que eu puder fazer para para ser um Carnaval inesquecível para os fãs e para mim eu vou fazer. Eu tô em um momento agora, vivo um pouco de fases, todo dia uma produção nova, mas em breve teremos novidades para o público sobre como vai ser esse Carnaval.”

Sobre a Micareta Salvador

A festa acontece entre os dias 4 e 6 de novembro, no Wet, em Salvador. No espaço, o público poderá curtir a experiência em dois formatos, no palco e no trio elétrico.

Entre as atrações estão Ivete Sangalo, Ludmilla, Luisa Sonza, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Alinne Rosa, Daniela Mercury e Claudia Leitte.

Os ingressos custam a partir de R$ 90 (Lounge POPline), e estão sendo vendidos no site San Folia.

