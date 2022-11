Alpargatas tem NOVOS empregos pelo Brasil; veja as regiões

A Alpargatas, dona de marcas populares brasileiras, está recrutando novos funcionários pelo Brasil. Atualmente, a empresa marca presença em mais de 100 países, entregando serviços e produtos de qualidade aos consumidores.

Alpargatas tem novos empregos pelo Brasil

A Alpargatas é uma empresa centenária dona de diversas marcas brasileiras, como Havaianas e Rothy ‘s. Atualmente, essa empresa está presente em mais de 100 países, fornecendo produtos de qualidade aos consumidores.

Através da orientação e cultura forte, a companhia se sobressai e inspira a sociedade. Para continuar melhorando o segmento, a empresa está recrutando novos funcionários pelo Brasil. Confira, a seguir:

Ana. Sr. Trade Marketing – São Paulo / SP;

Consultor (a) de Campo – São Paulo / SP;

Coordenador (a) de Marketing e e-commerce – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Designer 3D Generalista Pleno – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Eng. Especialista em Automação e Utilidade – João Pessoa / PB;

Esp. em Sistemas – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Exe. de Vendas – Paraná / RN;

Gerente Financeiro Estratégico – Santa Rita;

Médico de Trabalho – Campina Grande / PB;

Estoquista – São Paulo.

Como se candidatar

Para continuar sendo um destaque na fabricação de calçados e artigos esportivos, a rede está recrutando novos funcionários. Quer fazer parte dessa equipe? Acesse o site 123empregos e veja mais informações sobre o processo seletivo da empresa.

Mantenha-se atualizado diariamente com todas as informações sobre vagas de emprego divulgados semanalmente por grandes empresas. Cadastre-se através do 123empregos!