Alpargatas tem vagas de emprego pelo país

A Alpargatas é uma das líderes globais da indústria de calçados abertos. Essa marca está presente em mais de 100 países pelo mundo, entregando soluções e produtos da mais alta qualidade aos consumidores.

Alpargatas abre vagas de emprego no Brasil

A Alpargatas, marca responsável pela fabricação e distribuição de calçados abertos, está com novas oportunidades de empregos. Com uma cultura forte e bem estabelecida, a companhia é responsável por conectar as pessoas com a sociedade.

Através de uma cultura inovadora, digital e sustentável, a rede consegue criar e distribuir seus produtos e serviços de forma eficaz. Para continuar atuando no segmento, a equipe de trabalho faz a diferença. Veja os cargos disponíveis:

Ana. Administrativo de RH – São Paulo;

Ana. de Customer Service – São Paulo e Remoto;

Ana. de Suporte – São Paulo e Remoto;

Banco de Talentos / Lojas Havaianas – São Paulo;

Coordenador de Marketing – São Paulo e Remoto;

Data & Analytics – São Paulo e Remoto;

Designer 3D Generalista – São Paulo e Remoto;

Engenheiro Especialista em Automação – João Pessoa / PB;

Exe. de Vendas – São Paulo / SP;

Programa Jovem Aprendiz / Lojas Havaianas – Rio de Janeiro / RJ.

Como se candidatar

A Alpargatas é uma empresa brasileira dona de várias grandes marcas, como: Havaianas e Rothy ‘s. Hoje a companhia marca presença em mais de 100 países pelo mundo, transformando o mercado com produtos e serviços de qualidade.

Para continuar entregando os melhores resultados para os consumidores, a equipe precisa mostrar comprometimento e responsabilidade. Quer fazer parte da empresa e continuar melhorando o mercado? Acesse o site 123empregos e veja mais informações.

