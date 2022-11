Alpha Fitness promove 1º Simpósio Integrado de Educação Física

Foto: Divulgação

A Rede Alpha Fitness promove, no dia 3 de dezembro, o 1º Simpósio Integrado de Educação Física em Salvador. O evento, que será realizado Fiesta Convention Center, busca fomentar a troca de conhecimento, através de palestras e mesas redondas, sobre inúmeros temas. Todos eles são relacionados à saúde e claro, a prática de exercícios físicos.

As atividades são voltadas para colaboradores da área técnica da Rede Alpha Fitness e aos estudantes de educação física das universidades e faculdades de Salvador e região. Vale ressaltar que as vagas são limitadas e as inscrições terão um valor social.

Ou seja, para o acesso, será requerido a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que posteriormente serão doados para as instituições baianas Nacci e Martagão Gesteira.

“O objetivo do simpósio é, além de capacitar cada vez mais a nossa equipe, fortalecer o mercado e contribuir com a formação de futuros profissionais; oferecendo conhecimento de maneira acessível aos estudantes. Acreditamos que estudantes bem preparados serão profissionais competentes e aptos a ofertar saúde à população no futuro. E além de ofertar conhecimento, ajudaremos instituições baianas que sempre precisam.”, explica Leandro Cardoso, CEO da Alpha Fitness.

O link de inscrições ainda não foi disponibilizado. As palestras começam a partir das 08h e serão ministrados por Júlio Serrão, Fábio Saba e Aylton Figueira Jr., de São Paulo; Edina Camargo, do Paraná; Marcelo Affonso e João Marcos Dantas Passos, da Bahia.

Veja abaixo um pouco mais sobre os profissionais presentes no evento

Júlio Serrão, São Paulo

Doutor e Livre-docência pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP); Mestre em Ciências da Motricidade pelo Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista. Na EEFE-USP foi Presidente da Comissão de Graduação (2004-2012), Chefe do Departamento de Biodinâmica do Movimento do Corpo Humano (2011-2014), e Vice-Diretor (2014-2018). Atualmente é Diretor da EEFE-USP, onde também exerce a coordenação do Laboratório de Biomecânica. Na FUVEST, preside o Conselho Curador, desde 2022.

Mestre em Educaçao Física pela Universidade de São Paulo (USP); Diretor Executivo da Saba Wellness; Diretor de Conteúdo da IHRSA Fitness Brasil; autor de livros; e palestrante em mais de 15 países.

Doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná com participação no Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (Porto – Portugal). Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (2012). Pesquisadora da área da atividade física/exercício físico e saúde, com publicações nacionais e internacionais; e integrante da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde (SBAFS).

Aylton Figueira Jr, São Paulo

Mestre e Doutor em adaptação humana e fisiologia do exercício. Profissional de Educação Física (CREF/SP-00150G); e docente no programa de mestrado e doutorado em Educação Física na Universidade São Judas Tadeu (USJT). Autor de 9 livros.

Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Veiga de Almeida (UVA-RJ). Especialista em Treinamento Desportivo pela Universidade Gama Filho (UGF–RJ). Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL); com Curso de Aperfeiçoamento na Escola Superior de Esporte de Moscou. Professor da UCSAL. Já atuou como Professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e como professor da Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC).

João Marcos Dantas Passos, Bahia

Doutor e Mestre em Ciência da Motricidade Humana. Especialista em Medicina Desportiva, Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo. Professor de Educação Física

Leia mais sobre Fitness no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.