A companhia Amaggi trabalha na produção e comercialização de grãos, além da sua forte presença no segmento de logística, energia e operações. A empresa tem uma grande importância no crescimento do agronegócio no Brasil. Para continuar expandindo suas atividades a contratante está divulgando novas vagas de trabalho. Confira.

Amaggi abre novos EMPREGOS pelo Brasil

Sempre visando a sustentabilidade, a companhia entrega serviços de qualidade aos seus clientes e parceiros. Além de atuar no Brasil, a Amaggi está presente na Europa e em vários países da América do Sul. Por trás de todo esse crescimento, a empresa conta com uma grande equipe de profissionais qualificados e talentosos para atuar em seus cargos.

Sua inauguração aconteceu no Paraná, em 1977 e desde então muitas coisas mudaram, exceto a dedicação em entregar qualidade e excelência em suas atividades. Para dar continuidade a esse legado, a empresa está contratando novos funcionários. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Coordenador de Armazém – Mato Grosso;

Supervisor de Máquinas – Itacoatiara/AM;

Estágio na área da Saúde e Segurança Ocupacional – Mato Grosso;

Mestre Fluvial – Porto Velho/RO;

Especialista de Desenvolvimento Organizacional – Brasil;

Estágio na área de Garantia e Qualidade – Mato Grosso;

Ajudante de Limpeza – Cuiabá/MT;

Analista Contábil – Mato Grosso;

Coordenador de Campo – São José do Rio Claro /MT;

Analista de Recursos Humanos – Corumbiara/MT.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, é só acessar o site 123 empregos. Logo depois, selecionar a oportunidade desejada e encaminhar um currículo para a empresa analisar.

Saiba mais sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Cadastre-se pelo 123empregos e garanta sua contratação!