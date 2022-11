O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, esteve presente nesta quinta-feira (3) em Manaus, no estado do Amazonas, para as comemorações dos 70 anos de criação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Amazonas: MCTI realiza evento em comemoração aos 70 anos de criação do INPA

O evento contou com a apresentação do Concerto da Orquestra Amazonas Filarmônica, onde também foi apresentado um vídeo comemorativo da instituição. Estiveram presentes no evento o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC-AM), Cândido Jeremias Cumarú Neto, representando o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima; o cônsul geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino; a cônsul geral Adjunta do Japão em Manaus, Reiko Nakamura, e a diretora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Antônia Franco.

INPA

O INPA é uma referência na geração de conhecimento científico sobre a Amazônia e tem grandes contribuições para a conservação e o desenvolvimento sustentável da região, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

O instituto tornou-se modelo no mundo nos estudos de biologia tropical, sendo um grande gerador de conhecimento sobre o uso sustentável dos recursos naturais na Amazônia e, desde o fim da década de 1990, é sede de uma das maiores redes internacionais de estudos sobre as interações da biosfera amazônica com a atmosfera.

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), vários projetos surgiram na busca da compreensão em saber como a floresta está reagindo às mudanças climáticas.

Inovação

O grande desafio é gerar inovações e tecnologias, protegidas por patentes a partir da biodiversidade amazônica, que possam atender demandas da sociedade, e nesse sentido o INPA/MCTI, tem cada vez mais assumido a responsabilidade no que diz respeito a produzir conhecimento e formação de recursos humanos dentro dos parâmetros da sustentabilidade e agregar mais valor aos serviços e produtos da floresta.

Segundo informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), os estudos no INPA tiveram início com a Botânica e a saúde do homem da Amazônia. No decorrer dos anos, o foco de pesquisa se adaptou e modernizou para acompanhar as mudanças que a ciência e a sociedade exigem.

Pesquisa

A institucionalização contou com a participação de instituições e pesquisadores nacionais e estrangeiros. Para suprir a falta de pessoal qualificado e não ficar na dependência de recursos humanos importados, o INPA investiu na formação de técnicos e especialistas locais. Já na primeira turma do Curso de Auxiliares de Laboratório e de Biblioteconomia houve forte presença de mulheres, que se refletiu nas atividades científicas, inclusive de campo.

A primeira láurea conquistada pelo INPA foi com o pesquisador Nelson Cerqueira, da entomologia médica. Ele conquistou o Prêmio Carlos Chagas da Academia Nacional de Medicina em 1959, pela determinação da transmissão da Mansonella ozzardi na Amazônia através do Simulium, conhecido como pium, informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).