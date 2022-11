AMBEV contrata novos profissionais; confira os cargos

A Ambev, maior empresa brasileira dedicada à produção de bebidas, faz saber aos interessados abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

As oportunidades são para os cargos de Analista de Qualidade Fabril I; Analista de Rota (Logística); Analista Financeiro; Analista Inteligência de Vendas; Analista Sales Lab; Analista Sr; Aprendiz Administrativo; Analista De Controle; Analista de Distribuição Pleno; e Analista de Logística.

Sobre a Ambev

A Ambev é uma grande empresa conhecida mundialmente e suas operações chegam em mais de 15 países. O segredo desse grande sucesso, além da qualidade desenvolvida nas cervejas, é os seus 50 mil colaboradores mundiais, que atuam com seriedade agregando de forma positiva as atividades da empresa.

O crescimento da AmBev é constante. Portanto, a empresa está em busca novos talentos para fazer parte do time. As vagas são para aquelas pessoas que buscam novos desafios e tem como objetivo alcançar a qualidade das bebidas. A companhia oferece aos seus colaboradores vários benefícios e um salário que compactua com o mercado de trabalho. Confira as oportunidades disponíveis.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Ambev. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

