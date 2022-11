Ambev é uma empresa produtora de bebidas que atua no Brasil há mais de 20 anos. Sua primeira cerveja foi criada na década de 80 e atualmente é a maior cervejaria do mundo. Hoje, a companhia está abrindo novas oportunidades de emprego em todo o Brasil. Confira.

Ambev tem NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

A Ambev é uma grande empresa conhecida mundialmente e suas operações chegam em mais de 15 países. O segredo desse grande sucesso, além da qualidade desenvolvida nas cervejas, é os seus 50 mil colaboradores mundiais, que atuam com seriedade agregando de forma positiva as atividades da empresa.

O crescimento da AmBev é constante. Portanto, a empresa está em busca novos talentos para fazer parte do time. As vagas são para aquelas pessoas que buscam novos desafios e tem como objetivo alcançar a qualidade das bebidas. A companhia oferece aos seus colaboradores vários benefícios e um salário que compactua com o mercado de trabalho. Confira as oportunidades disponíveis.

Ajudante de Armazém – Sete Lagoas/MG;

Jovem Aprendiz Administrativo – Almirante de Tamanho/PR;

Conferente – Fortaleza/CE;

Líder de Execução – Santa Catarina;

Supervisor de Logística – Goiás/GO;

Assistente de Marketing – Paraná;

Técnico Mecânico Fabril – Itapissuma/PE;

Promotor de Vendas – Campinas/SP;

Técnico Químico – Aquiraz/CE;

Representante de Negócio – Embu das Artes/SP;

Técnico de Manutenção – Uberlândia/MG;

Vendedor – Marituba/PA;

Estágio em Logística – São Luís/MA.

Veja também: MRS Logística abre 25 vagas de emprego em Barra do Piraí

Como se candidatar

Para obter mais informações referente as vagas divulgadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e logo depois, encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.