A empresa Americanas é uma grande rede varejista no Brasil que atua há mais de 80 anos. Atualmente conta com mais de 1500 estabelecimentos e 43 mil funcionários. Hoje a empresa está abrindo novas oportunidades ao redor do Brasil. Confira, a seguir.

Americanas abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Americanas é um grupo que atua há muito tempo. O objetivo das lojas é um só, entregar o melhor para o consumidor final. Com isso, a companhia está à procura de profissionais qualificados e responsáveis

O grupo oferece aos seus funcionários remuneração compatível com o mercado de trabalho e vários benefícios. As vagas são para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade e o seu crescimento profissional. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Advogado trabalhista – São Paulo;

Agente de Relacionamento – São Paulo;

Analista Comercial – Rio de Janeiro;

Analista de Abastecimento – Rio de Janeiro;

Analista de Indicadores e Processo Júnior – Rio de Janeiro;

Analista de inteligência e Negócios Júnior – Rio de Janeiro;

Analista de Negócios Plenos;

Coordenação de Design de experiência;

Coordenador de Abastecimento – Rio de Janeiro;

Desenvolvedor Back End Node Pleno;

Designer Gráfico – Vitória;

Estágio Americanas;

Gerente Comercial – São Paulo;

Operação Logística – Uberlândia/MG;

Gestão de Loja – Aparecida de Goiânia/GO

Supervisor de Processos – Prevenção de Perdas – Santos/SP.

Como se candidatar

Aos interessados em umas das vagas disponíveis, podem acessar o site 123 empregos. Em seguida, vai encontrar todas as informações necessárias referente ao cargo desejado e poderá enviar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.