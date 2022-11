Ana Beatriz Nogueira desabafa após se curar de câncer: ‘Tive sorte’

Foto: Globo/Estevam Avellar

A atriz Ana Beatriz Nogueira descobriu e se curou de um câncer antes de iniciar os trabalho em “Todas as Flores”, novela de João Emanuel Carneiro.

A intérprete de Guiomar passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão em março e, dois meses após o procedimento, já estava voltando ao trabalho.

“Tive uma sorte danada. Descobri (o câncer) cedo, estava encapsulado, pude tirá-lo e não passar pelo processo de quimio e radioterapia, que teria me impedido de trabalhar. Dois meses depois (da cirurgia), eu estava experimentando roupa de ‘Todas as Flores’ no Projac”, disse em entrevista ao Splash.

Ana Beatriz Nogueira ainda revelou que, após entrar nos sets para voltar ao trabalho depois de recuperar a saúde, estava feliz mesmo com sequelas.

“Comecei a gravar com duas costelas quebradas, mas não ficava reclamando, não. Estava feliz da vida. Você ter uma novela, um trabalho, algo que você ama, isso te deixa boa mais rápido, não?”, contou.

“Foi uma experiência dura. Tem a parte dos remédios, não pode fazer exercício, a gente ganha peso, é muita cortisona, mas isso tudo diante do fato de dois meses depois você está querendo ir gravar, você fala: ‘gente, maravilha’”, continuou.

“Cheguei com mais vontade ainda de trabalhar. Tem que obedecer aos médicos, claro, mas fico doida para sair e ir trabalhar. Quando a gente é muito apaixonado pelo que faz, não é brincadeira, não. Quantas peças eu já entrei em cena gripada. Você pensa: ‘meu Deus, não sei se vou conseguir fazer o monólogo’ e, de repente, você está pulando e, depois, sai para jantar porque se animou. Para mim, meu trabalho é tudo”, finalizou Ana Beatriz Nogueira.

