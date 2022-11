Ana Carolina traz homenagem à Cássia Éller para Salvador

Foto: Reprodução / Instagram

Ana Carolina vai desembarcar em Salvador com seu show em homenagem à Cássia Éller. O evento vai acontecer no dia 15 de janeiro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a partir das 19h. Os ingressos poderão ser adquiridos através do site logo em breve.

A turnê “Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você” vai passar também por Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiva (PR) e outras cidades do Brasil.

“São sentimentos muito contraditórios quando penso neste show. Primeiro, jamais imaginei que seria possível um dia poder cantar o repertório da Cássia. Obviamente era um sonho íntimo, desde antes do início da minha carreira. Quis o destino que agora, em pleno 2022, quando Cássia faria 60 anos, que esse projeto surgisse e fosse sugerido justamente para mim”, diz Ana Carolina.

Dirigido por Jorge Farjalla, “Ana Canta Cássia” será dividido em cinco atos. “Cartas”, logo na abertura do show, traz canções que se comunicam em estado de poesia pura. “Palavras” começa a investigar outros universos das duas cantoras, incluindo a paixão mútua pelo samba.

Já “Sabotagem” é um momento da Cássia debochada e cheia de questionamentos sobre o status quo, enquanto “Girassol” traz de volta a delicadeza para a coroar a celebração. O último bloco será repleto de surpresas que serão desvendadas com a estreia da turnê.

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.