Ana Hickmann lamenta morte de companheira: ‘Menina linda’

Foto: Reprodução/Youtube

Ana Hickmann apareceu nas redes sociais para lamentar a morte da companheira, a cachorrinha Anitha, que faleceu aos 13 de idade.

Por meio de um desabafo no perfil do Instagram, a apresentadora do “Hoje em Dia” lamentou a morte da amiga canina que foi a primeira a nascer na casa localizada no interior de São Paulo.

“Minha menina linda! A primeira a nascer aqui em casa. Anitha, não consigo acreditar que hoje você não acordou. Pensei que fosse chegar em casa e ver você”, iniciou Ana Hickmann.

“Agora a pouco quando cheguei e recebi a notícia mais triste de todas: minha guerreira resolveu descansar. Foram os 13 anos mais felizes de todos! Como eu te amo! Vai com Deus minha pequena. Agora é hora de você ficar com seus pais Judite e Olavo”, continuou a loira.

“Meu coração está tão triste pela sua partida. Juro que tentei segurar pra não chorar, mas é impossível. Você lutou até o último dia. Viveu feliz. Superou as expectativas. Te amo! Vou sentir muito a sua falta minha menina”, completou Ana Hickmann na legenda da publicação.

Confira:

