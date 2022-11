Ana Marcela Cunha é hexacampeã nos 10 km do Circuito Mundial

Foto: Jonne Roriz/ COB

Ana Marcela Cunha conquistou o hexacampeonato nos 10km do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas em águas abertas. De acordo com informações do GE, a baiana ficou em segundo lugar na etapa de Eliat, realizada em Israel. Essa era a última competição do calendário e com o resultado,a campeã olímpica garantiu o topo da classificação.

Ana conquista o sexto título da competição. Antes, já havia vencido em 2010, 2012, 2014, 2018 e 2021. Em todas as etapas do circuito ela, que tem apenas 30 anos, esteve no pódio. Na prática, a nadadora conquistou ouro em Portugal e na França; e bronze no Canadá. Agora, em Israel, ela fecha temporada com a medalha de prata.

Em termos númericos, Ana Marcela fechou a disputa com 1h56min23s60, pouco atrás da australiana Chelsea Gubecka, com 1h56min19s80. A holandesa Sharon Van Rouwendaal, por sua vez, fechou em quinto com 1h56min28s20, levando a pior, também, na disputa pelo título. Vale ressaltar que a baiana e a holandesa estavam empatadas com 2.200 pontos cada, antes da prova de Israel. O hexacampeonato fecha uma temporada brilhante de Ana Marcela.

