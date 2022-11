Ana Marcela Cunha passa por cirurgia no ombro

Foto: Jonne Roriz/ COB

Ana Marcela Cunha passou por uma cirurgia no ombro esquerdo no domingo (20) por causa de duas lesões. A hexacampeã do circuito mundial de maratona aquática operou o tendão subescapular que estava rompido e o supraespinhal lesionado. A inflamação do tendão do bíceps foi tratada e não precisou de reconstrução.

Após o procedimento, Ana Marcela, que também é dona do Ouro Olímpico em Tóquio, mostrou otimismo para o próximo ano.

“Em 2023 estarei ainda mais forte”, garantiu Ana Marcela Cunha, que recebeu alta logo após o procedimento e começa a fisioterapia nesta segunda-feira

A lesão aconteceu em maio, ainda durante a primeira etapa do circuito mundial, em Setúbal, em Portugal. Naquela prova, apesar da lesão, a nadadora venceu e garantiu a medalha de ouro

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.