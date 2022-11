Ana Maria Braga tem crise de riso com nome de jogador da Copa

Foto: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga virou assunto nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (30) após ter um crise de riso, ao vivo, com o nome de um jogador de Gana, na Copa do Mundo.

Durante a apresentação do “Mais Você”, a apresentadora mostrou um trecho do jogo do país contra a Coreia do Sul com narração de Gustavo Villani e chamou atenção para o nome do jogador, Djiku.

“Com tantas nações, tantos idiomas, os nomes dos jogadores chamam a atenção pelo som que acaba lembrando palavras engraçadas”, iniciou Ana Maria Braga.

“O Alexander Djiku, acho que é ‘Diku’ que fala, né? Tem um lance na partida que está fazendo a internet chorar de rir”, completou segurando o riso.

Após isso, Ana Maria relembrou um momento em que o Louro José também sofreu um crise de riso durante a Copa do Mundo de 2006, por conta de um jogador chamado Phillip Cocu.

“Isso me fez lembrar de uma vez que o Louro, o pai, caiu na gargalhada vendo um jogo narrado pelo Cléber Machado. E eu recuperei, porque é muita coincidência tanta gente com esse nome”, disse antes de mostrar o vídeo.

Após isso, Ana Maria Braga apareceu aos risos e precisou chamar o intervalo para conseguir se recompor. O momento fez sucesso nas redes sociais. Confira:

Eu só ouvia Cocu Koku e ana maria rachando o bico quase 11 da manhã

Continuem kkkkkkkkkkkkkkkk — Elay (@elaysilv) November 30, 2022

Eu tô rindo horrores com os nomes do jogadores e vendo o louro e a Anamaria se divertir no mais você — Luka_fernando (@Lukafernando3) November 30, 2022

Assistindo ana maria braga aqui na tv no consultório e rindo das narrações da copa. Dos grandes jogadores COCU e DJIKU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK eu rindo aqui e as véia tudo me olhando — vitor 🇧🇷🤍🖤 (@r_vitorrr) November 30, 2022

