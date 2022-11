Andressa Urach faz bronzeamento após deixar clínica psiquiátrica

Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Urach voltou para as redes sociais nesta segunda-feira (21) após ficar mais de 20 dias internadas em uma clínica psiquiátrica.

Por meio do perfil no Instagram, a influenciadora mostrou ter passado por uma sessão de bronzeamento artificial com a mãe, Marisete De Faveri.

Em uma publicação na rede social, Andressa Urach ainda homenageou a matriarca ao falar que ela foi a única pessoa que esteve ao lado dela.

“Só quando fui mãe consegui entender o amor de uma mãe! Quantas lutas passamos, né?! E, graças a Deus, você está viva!!! E que Deus te dê muitos anos de vida, com muita saúde. Eu te amo. Quando todos me abandonaram, você estava lá”, escreveu a ex-participante de “A Fazenda”.

Já na foto onde ostentou o corpão ao mostrar o bronzeado, Andressa Urach deixou um recado na legenda da publicação. “A Mãe tá On e com marquinha de bronzeamento”, escreveu.

Veja as fotos:

