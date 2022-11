Andressa Urach recebe alta após ‘surto psicótico’: ‘Orem por mim’

Foto: Reprodução / Instagram

Após ‘surto psicótico’, Andressa Urah recebeu alta neste domingo (20) e deve ficar afastada das redes sociais por tempo indeterminado. A ex-modelo publicou um vídeo em sua página oficial na web e explicou mais detalhes sobre sua saúde.

“Oi, gente. Tudo bem? Olha eu passando por aqui depois de tanto tempo. Agradeço todos vocês que nos acompanham aqui sempre, minhas seguidoras fiéis que estão sempre torcendo e orando por mim. Estou orientada a não ficar falando muito sobre o que tá acontecendo”, disse ela.

A mãe de Andressa, Marisete Di Faveri, continuou o esclarecimento: “Por prescrição médica, meninas, ela não pode. A médica conversou comigo, nessa primeira semana, é relax. Sem mídias sociais, sem ficar falando muita coisa. Depois, quando passar, ela vai falar, ela vai conversar”.

Enquanto a esposa estava internada, Thiago Lopes foi o responsável por atualizar sobre o estado de saúde da modelo. “Falo com a Andressa todos os dias. Ela está ciente da informação que eu passei sobre ela. Cada telefonema que eu faço, ela está melhorando. Não estou totalmente isolado nem da Andressa nem da mãe dela. A gente se fala sempre”.

Thiago também deu detalhes do surto da modelo e afirmou não ter “feito nada para ela”. “Não fiz nada para Andressa. Eu estava viajando de férias nos EUA, na casa da minha irmã. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia de que tinha acontecido uma coisa com a Andressa em Porto Alegre, que ela estava surtando com esse delírio. Quando amanheceu, eu fui na casa da mãe dela, busca-la, e voltamos para casa a tardinha. E meia noite começou esse delírio da Andressa, que foi toda a história que eu relatei”.

No domingo (13), o ex-marido da modelo afirmou que teria tentado oferecer o filho mais novo para um sacrifício após ter um delírio psicótico místico.

“Na noite da madrugada de sábado a Andressa teve um surto psicótico aqui em casa, foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha e da minha mãe. Durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar”, disse.

