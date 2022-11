Angélica e artistas estão no programa deste sábado

Foto: TV Globo

Serginho Groisman recebe no ‘Altas Horas’ deste sábado (26), a apresentadora Angélica, a atriz e modelo Ellen Rocche, e a jornalista Renata Lo Prete. No musical, Thiaguinho mostra, junto de sua banda, alguns dos sucessos de 20 anos de carreira.

Já no quadro ‘Altas Promessas’, competição com cantores de todas as regiões do país interpretando canções do gospel nacional, novos candidatos apresentam seu talento nesta que é a segunda eliminatória, e concorrem a uma vaga na final.

Durante a estreia do ‘Altas Promessas’, no programa da semana passada, Serginho apresentou os jurados fixos, Soraya Moraes, ganhadora de quatro Grammy Latino, e Ton Carfi, indicado a quatro Troféus Talento – principal reconhecimento do gênero -, e, juntos de Joelma, jurada convidada, e plateia, escolheram a candidata Inaiá Ramos direto para a final, marcada para 10 de dezembro.

Novamente, eles têm a missão de selecionar, entre os novos candidatos, o que seguirá para a final junto com Inaiá. E, desta vez, terão a ajuda de Angélica como jurada convidada. Os concorrentes desta semana são: Tayane Santos, do Rio de Janeiro, Bárbara Amorim, de São Paulo, e Eric Fernando, de Belém do Pará. O programa da semana que vem manterá a dinâmica, e continua com inscrições abertas pelo site. O ‘Altas Promessas’ tem direção musical de Michael Sullivan e consultoria de Take4 e da H2O Films.

Além de participar do ‘Altas Promessas’, Angélica rememora outra competição musical que fez parte de sua história, o ‘Fama’, que revelou Thiaguinho. “Tive o privilégio de anunciar o Thiago André no ‘Fama’[…], fico realmente feliz e emocionada toda vez que vejo um show, um trabalho novo, é muito gostoso ver um artista nascendo e se transformando numa potência como é ele”, diz.

Thiaguinho, por sua vez, agradece a apresentadora: “Toda vez que vejo a Angélica passa um filme na minha cabeça […], e foi engraçado o surgimento de ‘Thiaguinho’, porque ela me anunciou assim e, durante a semana, fui virando o ‘Thiaguinho’”, responde o cantor.

Angélica rememora sua trajetória e o início da carreira, ainda muito jovem, como apresentadora e cantora, e a fase atual em que empreende, com a plataforma de bem-estar Mina. Thiaguinho, por sua vez, divulga o projeto “Meu Nome é Thiago André”, com músicas que fizeram parte da sua construção como artista. No palco, canta “Falta Você”, “Vencedor”, “Deixa Tudo Como Tá” e “Um dia de Domingo” – esta última na presença de Michael Sullivan, criador e produtor da versão original, que revela ser Gal Costa a musa inspiradora da canção.

Já Ellen Rocche se prepara para a nova temporada do ‘Tô de Graça’, do Multishow, e fala de sua identificação com o humor: “É uma relação muito gostosa. Adoro me divertir e acho que isso se reflete na minha carreira, nas minhas escolhas, e dá pra ver isso tanto na ‘Escolinha do Professor Raimundo’ quanto no ‘Tô de Graça’”.

E Renata comenta sobre a experiência em apresentar a apuração dos votos durante a eleição deste ano: “Eu acho o Bonner sensacional, porque ele deixa todos ao lado dele tranquilos”, diz, e revela que seu gosto por política veio ainda na infância, antes do jornalismo, já que cresceu numa família em que o assunto era recorrente.

Serginho presta ainda uma homenagem a Erasmo Carlos, um dos principais nomes da Jovem Guarda no Brasil, ao relembrar diversas passagens do cantor pelo programa, incluindo uma de 2010 em que Maria Bethânia cantou para ele.

O ‘Altas Horas’ e o quadro ‘Altas Promessas’ têm apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois de ‘Travessia’.

Leia mais sobre TV no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.