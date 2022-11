Angélica faz 49 anos e ganha declarações de Xuxa e Carol Dieckmann

Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Angélica faz 49 anos nesta quarta-feira (30) e ganhou homenagens de amigos famosos por meio das redes sociais.

Nomes como Xuxa e Carolina Dieckmann compartilharam momentos ao lado da loira, além do marido, o apresentador Luciano Huck, que fez uma verdadeira linha do tempo para homenageá-la.

Em forma de poesia, Carolina Dieckmann exaltou a amizade de Angélica. “Eu te celebro todos os dias e rezo pra que você receba da vida cada milímetro do que desejar. Além disso, saúde, alegria, amor e essa sorte toda que é tanto significado, quanto você. Você, Angelina. Feliz tudo, miamô!”, escreveu a atriz.

Xuxa, por sua vez, mostrou momentos das duas ao longo dos anos, incluindo as passagens delas pela TV Globo, onde apresentaram programas infantis.

“Você sabe o quanto amo estar do seu lado, se dependesse de mim gravaria com você sempre, viajaria pra todos os cantos com você e sua trupe, moraria mais perto de você! Parece que perdi muito tempo ficando longe da sua energia que eu amo, desejo do fundo da minha alma que você seja muito feliz”, escreveu Xuxa.

Foto: Reprodução/Instagram

Já Luciano Huck dedicou duas publicações para a amada. Incluindo fotos dos dois juntos em viagens pelo mundo, além de uma declaração daquelas.

“Hoje é o dia dela. O amor da minha vida; @angelicaksy. E a cada volta em torno do sol, mais luz ela traz para nossas vidas. Te amo ao infinito e além. Feliz aniversário!!!!”, escreveu o apresentador.

