Anita enfrenta Clarice ao flagrar a empresária na casa de Ítalo

Foto: Reprodução / TV Globo

Clarice (Taís Araujo) está disposta a retomar o que perdeu no período em que todos pensavam que ela estava morta. No capítulo que vai ao ar a partir desta quinta-feira (24), em ‘Cara e Coragem’, a irmã de Leonardo (Ícaro Silva) volta ao comando da Siderúrgica Gusmão ao assumir a presidência. É a primeira grande conquista da empresária contra Danilo (Ricardo Pereira), que fica de fora das decisões estratégicas depois que Leonardo indica a irmã para assumir os negócios da família.

Danilo não digere a traição e procura apoio de Regina (Mel Lisboa) para seguir com seus planos. Ele a quer como aliada já que não confia mais em Leonardo. Enquanto isso, Clarice toma as rédeas dos negócios da empresa para a alegria de Martha (Claudia Di Moura) e de Luana (Gabriela Loran).

Se no campo profissional as coisas estão se resolvendo para Clarice, na parte pessoal ela também quer acabar com as pendências e reconquistar Ítalo (Paulo Lessa). A princípio, ela entra em contato com ele para contratar os serviços de segurança e vai até a casa do sócio da Coragem.Com. Até que Anita (Taís Araujo) também aparece no local e se surpreende com a presença da ex-amiga na casa do namorado. Clarice e Ítalo tentam se explicar e garantem que o motivo do encontro era para tratar de negócios.

Mas o tom da conversa sobe com os questionamentos de Anita e as duas acabam discutindo. Depois que Clarice vai embora, Anita sente o baque e desabafa com Ítalo já que a relação entre eles não é mais a mesma desde o retorno de Clarice. Ítalo acaba admitindo que está confuso com relação aos seus sentimentos, mas afirma que não tem nada com Clarice.

‘Cara e Coragem’, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A obra é escrita com Isadora Wilkinson, Julia Laks, Wendell Bendelack e Zé Dassilva.

A direção geral é de Adriano Melo com direção de Oscar Francisco, Cadu França, Mayara Aguiar e Matheus Malafaia. A produção é de Mônica Fernandes e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A novela das sete é reexibida de segunda a sexta após o ‘Conversa com Bial’ e aos sábados após ‘Supercine’.

