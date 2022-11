Anitta abre o jogo sobre dança sensual em cima de política conservadora

Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora Anitta falou pela primeira vez sobre a dança sensual, em cima de uma política conservadora da Espanha, durante performance de “Envolver” em premiação.

A artista participou do “Los 40 Music Awards” e fez a coreografia do hit mundial na frente de Isabel Díaz Ayuso, do partido conservador espanhol.

O momento inusitado viralizou nas redes sociais e Anitta falou sobre o assunto durante entrevista oara o programa Ana Rosa, da rede Telecinco.

“Eu não imaginava que teria tanta gente importante nessas mesas”, contou Anitta que também viralizou após outra mulher se afastar dela durante a performance sensual.

Apesar de tudo, a política não se incomodou com a dança de Anitta e até brincou com a situação ao revelar que pensou em ir para a academia após ver o corpão da brasileira.

“E eu não rebolo nada (risos). Isso não é comigo. Por isso, fiquei na minha cadeira. Eu a vi e disse a mim mesma: ‘Tenho que ir à academia’. Mas não funciona para mim”, disse ela.

