Anitta comemora primeira indicação ao Grammy: ‘Fazendo história’

Anitta apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (15) para comemorar a primeira indicação ao Grammy, a maior premiação da indústria da música. A cantora está indicada na categoria de “Artista Revelação.

Por meio do perfil no Instagram, a cantora que fez sucesso mundial com o hit “Envolver” agradeceu ao apoio dos fãs e revelou que ser indicada ao Grammy era um sonho distante para ela.

“Uau, Uau, Uau… Nunca em minha vida eu poderia imaginar esse momento chegando. Eu sou do Brasil galera, quer dizer, UAU! Sem palavras/ Obrigado, obrigado, obrigado… Eternamente agradecida”, iniciou a cantora.

“Ganhando ou perdendo esta é a maior conquista que eu um dia pude imaginar. Muito amor para os outros indicados. Fazendo história”, finalizou Anitta na legenda da publicação.

Nos comentários não faltaram mensagens dos fãs comemorando a conquista da cantora. “Fruto do seu trabalho, mami. Orgulho”, escreveu uma conta. “Você é a maior e acabou”, disse outro fã. “O coração não aguenta. Você é fora da curva”, disse mais um.

Já no Twitter o nome da cantora se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil, em segundo lugar, com mais de 200 mil tweets. Anitta fica atrás apenas do próprio Grammy, que está em primeiro.

