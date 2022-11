Anitta e Bruna Marquezine estrelam 1ª campanha juntas; veja fotos

Foto: Fernando Tomaz

Mais que amigas, estrelas de campanha nacional! Anitta e Bruna Marquezine uniram força e beleza em uma campanha para a Arezzo. Essa é a primeira vez em que as duas posam juntas para alguma marca.

As estrelas brasileiras reataram a amizade este ano, após se encontrarem em Paris. “Não tem condição de, em 2022, eu não falar com uma mulher que admiro e acho foda, porque existe um desconforto. A gente nunca brigou, rolou um desconforto e eu fiquei chateada. Está claro que fiquei magoada. Mas eu não tenho mais argumento para sustentar isso… naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que isso ainda existe?”, disse Bruna.

Veja ao vídeo e as fotos abaixo:

Foto: Fernando Tomaz

Foto: Fernando Tomaz

