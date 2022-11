Anitta é confirmada no palco do ‘American Music Awards’

Foto: Divulgação/ @royalxrae

Alçando voos cada vez maiores na carreira internacional, Anitta teve performance confirmada no “American Music Awards” nesta segunda-feira (14).

A cantora fará a primeira participação na premiação no dia 20 de novembro com uma apresentação de dois hits “Envolver”, que conseguiu o topo do Spotify Global em março, e “Lobby”.

O anúncio foi feito pelo próprio perfil do “AMAs” no Instagram, que categorizou Anitta como uma “super estrela global” em seu debut na premiação.

A notícia chega um dia a cantora vencer a categoria de “Melhor Artista Latina” no “MTV Europe Music Awards”, no domingo (13).

Já no “AMAs”, Anitta além de performar concorre ao prêmio de “Artista Feminina Latina Favorita” na premiação, ao lado de nomes como Becky G, Kali Uchis, Karol G e Rosalía.

