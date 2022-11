Anitta é indicada a ‘Artista Revelação’ no Grammy; veja lista completa

Foto: Divulgação/ @royalxrae

Anitta mais uma vez fez história e se tornou a primeira cantora indicada a edição de 2023 do Grammy, a maior premiação da indústria da música. Com o sucesso mundial de “Envolver”, a artista foi indicada na categoria de “Best New Artist”, ou seja “Artista Revelação”.

Anitta entra para a lista seleta de artistas brasileiros que conseguiram a indicação, sendo a única mulher entre eles. Antes dela, Astrud Gilberto, Eumir Deodato e Tom Jobim foram indicados para a mesma categoria na premiação.

Além do Grammy, Anitta também recebeu indicações em outras grandes premiações mundiais como European Music Awards, MTV Video Music Awards e a versão latina do próprio Grammy.

Confira a lista completa de indicados ao Grammy 2023:

Disco do ano

RENAISSANCE – Beyonce

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Voyage – ABBA

30 – Adele

Good Morning Gorgeous – Mary J Blige

Music Of the Spheres – Coldplay

In These Silent Days – Brandi Carlile

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

Canção do ano

“abcdefu” — GAYLE

“About Damn Time” — Lizzo

“All Too Well (10 Minute Version)” — Taylor Swift

“As It Was” — Harry Styles

“Bad Habit” — Steve Lacy

“BREAK MY SOUL” — Beyoncé

“Easy on Me” — Adele

“GOD DID” — DJ Khaled

“The Heart Part 5” — Kendrick Lamar

“Just Like That” — Bonnie Raitt

Gravação do ano

As It Was – HarryStyles

Easy On Me – Adele

Don’t Shut Me Down – ABBA

BREAK MY SOUL – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J Blige

You And Me On The Rock – Brandi Carlile & Lucius

Woman – Doja Cat

About Damn Time – Lizzo

Bad Habit – Steve Lacy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Artista revelação

Anita

Omar Apollo

Domi & JD BECK

Muni Long

Samara Joy

Melhor performance solo pop feminina

Easy On Me — Adele

Moscow Mule — Bad Bunny

Woman — Doja Cat

Bad Habit — Steve Lacy

About Damn Time — Lizzo

As It Was — Harry Styles

Melhor álbum de pop vocal

Voyage – ABBA

30 – Adele

Music of the Spheres – Coldplay

Harry’s House – Harry Styles

Special – Lizzo

Melhor performance em duo/grupo

Don’t Shut Me Down — ABBA

Bam Bam — Camila Cabello ft. Ed Sheeran

My Universe — Coldplay ft. BTS

I Like You (A Happier Song) — Post Malone & Doja Cat

Unholy — Sam Smith ft. Kim Petras

Melhor álbum de pop tradicional

MichaelBuble — Higher

Kelly Clarkson — When Christmas Comes Around

Norah Jones — I Dream of Christmas

Pentatonix — Evergreen

DianaRoss — Thank You

Melhor gravação dance/eletrônica

Break My Soul — Beyoncé

Rosewood — Bonobo

Don’t Forget My Love — Diplo & Miguel

I’m Good (Blue) — David Guetta & Bebe Rexha

Intimidated — KAYTRANADA & H.E.R.

On My Knees — Rüfüs du Sol

Melhor performance de rap

GOD DID – DJK haled

Vegas – DojaCat

Pushin P – Future e Gunna

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

F.N.F. (Let’s Go) – Hitkidd, GloRilla

Melhor álbum de rap

GOD DID – djkhaled

Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Come Home The Kids Miss You – Jack Harlow

I NEVER LIKE YOU – Future

It’s Almost Dry – Pusha T

Melhor canção escrita para mídia visual

Be Alive – Beyoncé

Carolina – Taylor Swift

Hold My Hand – Lady Gaga

Keep Rising – Jessy Wilson & Angelique Kidjo

Nobody Like U – 4*Town

We Don’t Talk About Bruno – Encanto

Melhor performance de R&B

VIRGO’S GROOVE – Beyoncé

Here With Me – Mary J Blige e Anderson .Paak

Hrs & Hrs – Muni Long

Over – Lucky Daye

Hurt Me So Good – Jazmine Sullivan

Melhor performance de R&B tradicional

PLASTIC OFF THE SOFA – Beyoncé

Do 4 Love – Snoh Aalegra

Keeps On Fallin – Baby Face & Ella Mai

‘Round Midnight – Adam Blackstone & Jazmine Sullivan

Good Morning Gorgeous – Mary J Blige

Melhor canção de R&B

CUFF IT – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J Blige

Hrs & Hrs – Muni Long

Hurt Me So Good – Jazmine Sullivan

Please Don’t Walk Away – PJ Morton

Melhor álbum de R&B

“Good Morning Gorgeous (Deluxe),” Mary J. Blige

“Breezy (Deluxe),” Chris Brown

“Black Radio III,” Robert Glasper

“Candydrip,” Lucky Daye

“Watch the Sun,” PJ Morton

Melhor clipe

“Easy on Me,” Adele

“Yet to Come,” BTS

“Woman,” Doja Cat

“The Heart Part 5,” Kendrick Lamar

“As It Was,” Harry Styles

“All Too Well: The Short Film,” Taylor Swift

Melhor filme de música

“Adele One Night Only,” Adele

“Our World,” Justin Bieber

“Billie Eilish Live at the O2,” Billie Eilish

“Motomami (Rosalía TikTok Live Performance),” Rosalía

“Jazz Fest: A New Orleans Story,” Various Artists

“A Band A Brotherhood A Barn,” Neil Young and Crazy Horse

Melhor álbum pop latino

“Aguilera,” Christina Aguilera

“Pasieros,” Rubén Blades and Boca Livre

“De Adentro Pa Afuera,” Camilo

“Viajante,” Fonseca

“Dharma+,” Sebastián Yatra

Melhor álbum de música urbana

“Trap Cake, Vol. 2,” Rauw Alejandro

“Un Verano Sin Ti,” Bad Bunny

“Legendaddy,” Daddy Yankee

“La 167,” Farruko

“The Love & Sex Tape,” Maluma

Leia mais sobre Mundo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.