Anitta faz topless e deixa bumbum à mostra em clique

A cantora Anitta resolveu movimentar as redes sociais ao publicar um clique para lá de sensual no domingo (6), no perfil do Twitter.

Em uma das fotos a cantora aparece apenas de calcinha, bota e óculos escuros, dispensando a parte de cima da roupa e colocando o bumbum para jogo.

“Siempre lista”, escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, não faltaram elogios para a musa que está indicada ao Grammy Latino.

“Ninguém acima de você quando usa bota”, comentou um perfil. “A mais bela do Brasil”, disse outra conta. “Eita que ela tá voltando com tudo”, comemorou um fã. “Que saudade que eu tava desses closes”, escreveu mais um.

Veja as fotos:

Deu o que falar

O nome de Anitta se tornou um dos mais comentados na Espanha na noite desta sexta-feira (4). É que a cantora performou a canção da carreira, “Envolver”, no “Los 40 Music Awards” e um momento inusitado durante a apresentação chamou a atenção da web.

É que a eterna ‘Poderosa’ desceu do palco e “envolveu” o público com seu jeito brasileiro de ser. Alguns convidados, como uma mulher que se afastou da cantora, parecem não ter gostado da atitude da estrela musical. Nas imagens é possível ver a convidada afastar a cadeira enquanto a ‘Malandra’ rebolava.

Não foi o caso da política Isabel Díaz Ayuso, que atualmente é a Presidente da Comunidade de Madrid. A governanta chegou a interagir com Anitta durante a performance.

