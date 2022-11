Anitta lança três músicas de novo EP com participações especiais

Foto: Divulgação

Anitta surpreendeu os fãs na tarde desta quarta-feira (30) ao liberar três músicas inéditas do que parece se tratar de um novo EP. A cantora não se pronunciou nas redes sociais.

Intitulado de “À Procura da Anitta Perfeita”, o projeto contra com três faixas enumeradas como 4, 5 e 6, todas em português, disponíveis apenas na plataforma Apple Music.

“Mel” é a primeira, com participação de Wesley Safadão. A segunda faixa é “Ai Papai”, com MC Danny. Já a terceira é “Avisa Lá”, com MC Rebecca, Lexa e Pocah.

Segundo informações da plataforma de streaming, o projeto conta com 7 faixas no total e ainda possui colaborações com Maiara e Maraisa, Costa Gold e Rafinha RSQ.

A notícia pegou os fãs de surpresa e gerou burburinho nas redes sociais. “MEU DEUS? Anitta acaba de lançar um EP em português na Apple Music”, escreveu uma conta.

“Meu Deus, do nada. Eu não tava preparado”, disse outro fã. “Eu simplesmente amei a capa do EP de Anitta”, comemorou mais uma conta.

