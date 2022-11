Anitta polemiza ao falar sobre perfume íntimo na Europa

Foto: Reprodução/ Instagram

Anitta voltou a causar na gringa, porém, desta vez a polêmica não tem relação com o rebolado da funkeira para conservadores espanhóis. Convidada do programa La Resistencia na última segunda-feira (7), a brasileira falou sobre uma de suas novidades em 2022, o lançamento do perfume íntimo ‘Puzzy’.

Em conversa com o apresentador, a cantora explicou de forma explícita sobre a serventia do produto e recebeu críticas na internet.

No bate-papo, Anitta rememora que da última vez que esteve no programa, a conversa deles viralizou na web justamente por falar sem pudor sobre suas intimidades. Ao falar sobre seu produto, a artista relembrou o tutorial feito na web:

“Depois do banho, você espalha pela calcinha/cueca. Abre atrás e coloca de um lado, abre o outro lado, porque tem que passar dentro da b*nda. Eu aconselho um banho por dia. Esta colônia não substitui o banho, mas é uma ótima aliada se você for comer um **”, disse a cantora.

Nas redes sociais, alguns internautas criticara a cantora pela forma como foi falado. “Virou Inês Brasil pra gringa Anitta? Parece uma subcelebridade”, disse um internauta. “Toda vez a Anitta fazendo o Brasil passar vergonha lá fora”, comentou outra. “A cantora conquista o mundo pra falar de c*”, escreveu um terceiro.

