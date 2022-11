Anitta recebe prêmio nos EUA como artista inovadora em 2022

Foto: Reprodução/ Instagram

Se nas redes sociais, Anitta optou por adotar uma postura discreta, sem muitas interações com os fãs, no mundo real, a Poderosa segue causando, mas desta vez, no bom sentido.

A brasileira foi nomeada a “artista musical inovadora” de 2022 no Innovators Awards, premiação do Wall Street Journal.

A cerimônia foi realizada na última quarta-feira (2), em Nova York, e na web, a funkeira agradeceu o título. “Obrigada WSJ e Kristina O’Neil por me nomearem “Artista Musical Inovadora” na premiação de 2022. Eu não consigo acreditar que estou sendo reconhecida ao lado desses outros artistas incríveis.”

Emocionada, a artista afirmou que nunca imaginou estar ocupando o lugar que está atualmente e que espera ser inspiração para outras jovens que vieram de baixo, assim como ela.

“Quando eu comecei na adolescência, cantando funk no Rio de Janeiro, jamais imaginaria estar no Museu de Arte Moderna em Nova York com todos vocês. Espero que as jovens meninas do meu país e de todo o mundo possam se ver ganhando na vida. Ser chamada a artista musical mais inovadora faz a gente se sentir humilde porque é isso que buscamos, não? Inovar e inspirar, então estou muito animada por ser reconhecida por todos vocês.”

Anitta ainda posou ao lado do amigo, o cantor J Balvin, que ganhou uma declaração especial da artista na web. A brasileira e o colombiano são próximos desde a colaboração na música ‘Ginza’, em 2016.

“Obrigada ao meu irmão, J Balvin. Estou muito honrada por você ter vindo essa noite. Estou incrédula com seu talento e generosidade. Você é uma das minhas maiores inspirações e você parar uma turnê enorme e estar aqui significa o mundo para mim. Ter você como meu apoiador e confidente tem sido a maior das bênçãos.”

