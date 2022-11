Antena Parabólica de graça é entregue aos brasileiros; veja quem pode receber

A TV Digital parabólica está chegando no país. Ela é transmitida por meio de um satélite localizado em órbita ao redor da Terra. Sendo assim, os moradores que possuem uma antena parabólica comum devem trocar o aparelho para conseguir assistir TV.

Com o novo aparelho, os donos do equipamento podem ganhar todos os principais canais nacionais e canais premium. Todavia, nem todo mundo tem condições de comprar um aparelho para ter acesso a TV Digital. Pensando nisso, o Governo Federal vai disponibilizar às famílias de baixa renda um kit antena.

Antena parabólica de graça

As famílias de baixa renda que residem nas capitais, e em 26 cidades do Brasil com mais de 500 mil habitantes, podem agendar a instalação do kit gratuito, composto por um novo receptor digital de TV e mini parabólica. No entanto, para ter direito é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Vale ressaltar que a alteração da parabólica será realizada devido a implementação da tecnologia 5G. De acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a tecnologia impossibilita o uso atual do serviço de antenas parabólicas, isso porque, há uma interferência no sinal da antena e da 5G na faixa de 3,5 GHz.

Como solicitar antena parabólica de graça?

A família inscrita no CadÚnico pode solicitar o Kit Antena Digital por meio da central de atendimento da Anatel, pelo número 0800-729-2404. Porém, caso prefira, é possível fazer o pedido do equipamento pela internet, no site do programa Siga Antenado. Veja o passo a passo:

Acessar o menu (no canto superior esquerdo da tela); Clique na opção “Programa de distribuição de kits gratuitos”; Na sequência, toque em “Agende aqui”; Em seguida, será preciso selecionar a identificação, que pode ser feita por meio do CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou Número de Identificação Social (NIS).

Após informações de identificação pessoal, o interessado deverá responder o questionário, e então definir o dia e o horário para instalação do kit. Assim, um técnico especializado deve comparecer para verificar se um novo aparelho é necessário ou não.

Quem pode solicitar a antena parabólica de graça?

Até o momento, a tecnologia 5G está disponível em apenas 22 capitais do país, sendo Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, Palmas, Vitória, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina.

Segundo a Anatel, a ideia inicial era que a tecnologia estivesse presente em todas as capitais do país desde 31 de julho. No entanto, o cronograma acabou sendo adiado pelo menos duas vezes, devido ao atraso da entrega dos filtros que evitam que o 5G interfira em outros serviços profissionais de satélite.