Antes de ir à Copa, Richarlison ‘adotou’ onça-pintada no Pantanal

Foto: Reprodução / Onçafari

Richarlison caiu nas graças do torcedor brasileiro não só pelos dois gols – um deles um golaço – na estreia da Copa do Mundo do Catar, contra a Sérvia. A simpatia e carisma do jogador, além do engajamento em pautas importantes, como incentivo a ciência, fizeram dele um ídolo do país.

O atacante também ajudou uma Organização Não Governamental (ONG) que trabalha com animais. Meses antes de ir à Copa do Mundo 2022, o centroavante esteve no Pantanal de Mato Grosso do Sul para adotar uma onça-pintada e batizou o felino de “Acerola”.

A Onçafari atua na conservação de onças-pintadas, além de oferecer uma espécie de safári para avistamentos dos felinos no Pantanal.

“Olha lá a onça! Estou aqui no Pantanal, no Onçafari. Vim saber um pouco sobre as onças. Fiquei muito encantado e feliz pelo que vi aqui. Então, resolvi adotar uma onça”, contou Richarlison em um vídeo publicado nas redes sociais.

A onça ganhou o nome de “Acerola” por causa do filme “Cidade dos Homens”, em que o personagem interpretado por Douglas Silva é chamado de “Acerola”, segundo o jogador explicou a equipe da ONG.

Ao fim do vídeo, Richarlison pede à população que ajude a natureza.

“Estou muito feliz por este momento, espero que vocês também ajudem a natureza”, disse.

