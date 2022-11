Aos 56 anos, baiano encara Enem pela 1ª vez para realizar sonho na graduação

Foto: Cláudia Callado/ iBahia

Aos 56 anos, Florival Bonfim irá encarar o desafio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela primeira vez para a realização de um sonho, o de cursar filosofia ou história no ensino superior.

O baiano é um dos quase 3,4 milhões de candidatos inscritos em todo o Brasil para prestar o exame que tem a primeira etapa neste domingo (13).

Em entrevista ao iBahia, Florival, que fará a prova na UFBA, em Ondina, contou que mesmo formado em outras duas graduações, tem vontade de voltar a sala de aula para aprender um pouco mais sobre outras áreas.

“Eu tenho duas graduações, mas tenho o sonho de fazer filosofia ou história. Fiz direito e economia, e trabalho com isso no Banco do Brasil. A gente vai construindo o conhecimento, os saberes, e vai pensando em fazer. É um sonho antigo”, disse.

Ao site, Florival confessou que não adotou uma rotina de estudos dedicada ao Enem. Chega na prova na cara e na coragem, porém, com boas expectativas. “Eu não me preparei especificamente para o Enem. Estou vindo para fazer com o conhecimento que eu tenho, a expectativa é de que eu possa corresponder na prova. Eu estou tranquilo”.

Em 2022, a Bahia registrou 258.861 inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Portal Nacional da Educação (PNE).

Neste domingo, os inscritos realizam as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação.

