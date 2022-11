Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em protesto na Mouraria

Foto: Reprodução/ Instagram

Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), se reúnem na manhã desta quarta-feira (2) em frente ao Comando da 6ª Região Militar Quartel da Mouraria em Salvador, em protesto ao resultado das urnas divulgado no domingo (30), que deu a vitória da eleição presidencial ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em vídeos que circulam nas redes sociais de moradores da região e dos próprios manifestantes, grande parte dos presentes vestem verde e amarelo e carregam a bandeira do Brasil, que ao longo dos quatro anos de governo do militar se tornou um forte símbolo do grupo.

No protesto, os apoiadores do presidente cantam o hino do país e convocavam outros eleitores para se juntar a eles no protesto, além de pedir a intervenção das Forças Armadas. A manifestação conta ainda com carro de som e um mini trio.

Em nota, a Polícia Militar, informa que o protesto teve início na última terça (1) e segue sendo acompanhado por eles. De acordo com a 2ª CIPM a manifestação é pacífica e sem interdição de vias públicas. O número de pessoas, no entanto, em comparação ao início da manifestação na última terça é maior.

Outra manifestação de grupo de bolsonaristas acontece no Imbuí. Ocupando uma faixa da via, sentido Paralela, os apoiadores do presidente pedem intervenção militar após a derrota do candidato nas urnas.

