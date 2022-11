Após acidente, fotógrafo Rui Rezende lança 8º livro em Salvador

Foto: Acervo Rui Rezende

Depois de sofrer um acidente aéreo grave, Rui Rezende não desistiu do próprio sonho e voltou a voar. O resultado desse desafio concluído com sucesso foi o livro ‘Bahia Vista Por um Passarinho’, que será lançado na quinta-feira (17), a partir das 17h, no Goethe-Institut localizado no bairro da Vitória, em Salvador.

Este é o oitavo livro do fotógrafo, que tem 23 anos de carreira. Nas páginas do livro, os leitores poderão fazer um mergulho pelos ares baianos e desfrutar da vivacidade das paisagens exuberantes, da costa do litoral às montanhas mais altas da Chapada Diamantina.

O livro traz ainda registros de manifestações culturais, dos costumes e dos personagens da vida real. “Vamos mostrar a Bahia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes. É a Bahia revelada pelos olhos de um passarinho. A celebração de um trabalho de mais de duas décadas”, comemora Rui Rezende.

Foto: Rui Rezende

Para a realização desse sonho de infância, o fotógrafo passou aproximadamente 500 horas voando pela Bahia em todo tipo de aeronave, na busca pelos melhores ângulos. O baiano embarcou em parapente, paramotor, paratracker, balão, flyboat, girocóptero, helicóptero e avião.

Ele chegou até a sofrer um acidente aéreo, como citado acima, quando fazia fotos para este livro. Rui fotografava um desenho gigantesco feito numa lavoura de algodão, por ele mesmo e mais 7 pessoas, com a ajuda de duas máquinas e cordas. A aeronave caiu no dia 24 de julho de 2014, no município de Barreiras, no oeste do estado.

O fotógrafo ficou 42 dias internado, sendo dez deles em coma. Sofreu traumas por todo o corpo e foi submetido a seis cirurgias. Apesar do susto do acidente, Rui não perdeu a paixão por voar.

Foto: Rui Rezende

O livro

No total, só para o “Bahia Vista por um Passarinho”, Rui tirou mais de 128 mil fotos e teve o desafio de selecionar 320 delas para apresentar no livro. A obra traz Parques Nacionais belíssimos, mas ainda pouco divulgados, como o do Alto do Cariri e do Grande Sertão Veredas.

Além da agricultura, desde a familiar ao agronegócio. Bem como feiras livres, portos e aeroportos, estradas, pontes, indústrias e arquitetura típica de cada região. Tudo isso pelo olhar diferenciado do experiente fotógrafo, com o uso dos melhores equipamentos existentes no mundo.

Cliques feitos de cima dos quatro cantos do estado. Detalhe: nenhum deles de drone. O livro conta com um mapa completo da Bahia, mostrando os pontos por onde o retratista sobrevoou e registrou. Além de 85 QR CODES, que levam a vídeos do momento em que cada foto foi tirada.

Depois de décadas de dedicação, contemplações e algumas turbulências, Rui Rezende vai apresentar no lançamento a realização de um sonho.

“Uma alegria enorme invade meu coração, uma sensação maravilhosa de dever cumprido. É a conclusão de um trabalho feito com muito carinho, com extrema dedicação. Uma obra que pretende revelar, por diversos ângulos, todo o estado da Bahia. Tudo o que nós temos, o que nós fazemos e quem nós somos. Um trabalho de muita ousadia, que acaba de nascer para mostrar ao mundo esse belíssimo planeta chamado Bahia”, comenta o retratista.

Foto: Rui Rezende

