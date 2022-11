Após alerta da Covid, estudantes usam máscara no Enem em SSA

Foto: Cláudia Callado/ iBahia

A preocupação com a possibilidade de uma nova onda da Covid-19 e a chegada de uma nova variante da Ômicron, fizeram com que as estudantes Daniela de 16 anos, Jamile Moreira de 18, e Andressa Rocha também de 16, resgatassem um “acessório” que foi deixado de lado por muitos nos últimos meses da pandemia, a máscara de proteção.

Inscritas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as jovens, que sonham em cursar Enfermagem no ensino superior, colocaram a saúde e a proteção em primeiro lugar e foram de máscara para o PAF III da UFBA em Ondina, realizar a primeira etapa da prova neste domingo (13).

“É mais por preocupação, né. Estava rolando boato de que estava voltando, eu moro com idosos. Então preferimos vir de máscara”, contou.

Outros inscritos também compareceram ao local de prova usando máscara de proteção. No caso de Julia Santos, de 17 anos, a estudante acreditou que era item obrigatório e indispensável para prestar o exame. “Achei que fosse obrigatório, mas normalmente eu sempre uso”.

A jovem, que estuda no Colégio Senhor do Bonfim, contou à reportagem do iBahia estar indecisa quanto ao curso que quer seguir no ensino superior, mas presta com a cabeça para Biomedicina.

“Eu quero fazer biomedicina, mas ainda estou indecisa. Quero fazer também medicina veterinária. Estou ansiosa, muito nervosismo. A matéria que me dá mais medo, acho que é o tema da redação. Vi algumas notícias que talvez pudesse ter a ver com gordofobia, obesidade infantil.”

A estudante Paula Gomes, de 17 anos, que faz o Enem pela 2ª vez, também prezou pela segurança e optou por ir de máscara. “Sei que está liberado o uso de máscara, mas vim por precaução mesmo. Ainda assim eu prefiro continuar usando”.

Sobre o retorno do uso de máscara

Especialistas já pedem o retorno do uso de máscara em ambientes fechados. Em São Paulo, por exemplo, autoridades de Saúd, voltaram a recomendar o uso das máscaras em ambientes de uso coletivo, a exemplo do transporte público.

No estado já foi registrada uma morte pela variante BQ.1.1 da ômicron, da Covid-19.

Na Bahia, e em Salvador, não há informações sobre o retorno do uso obrigatório de máscara em locais fechados. O estado não divulgou o boletim da Covid nos últimos dias. O último informe lançado pela Sesab disponível no site para consulta pública foi do dia 4 de novembro.

Leia mais sobre Enem 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.