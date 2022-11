Após brilhar na estreia da Copa, Richarlison segue influenciadora

Foto: Reprodução / Redes sociais

Artilheiro em campo e também em investidas amorosas. Após brilhar na estreia da Seleção Brasileira, o atacante Richarlison passou a seguir, nesta quinta-feira (24), a influenciadora digital Cat Dantas.

O follow aconteceu depois de a jovem se declarar para o jogador de futebol através dos stories no Instagram.

“O Richarlison é muito meu homem, eu vou casar com o Richarlison. Cara, eu vou colocar a foto dele no meu papel de parede. Vou colocar a foto dele dançando como um na minha tela de fundo. Eu amo ele”, disse Cat.

Cat tem 16 anos e além de influencer é youtuber, tiktoker, e repórter. Ela acumula mais de 3,5 milhões de visualizações no Tik Tok e é seguida por 1,2 milhões no Instagram.

Vale relembrar que Richarlison terminou um relacionamento pouco antes de ir para a Copa do Catar. Em entrevista ao canal Ronaldo TV, no Youtube, o atacante disse que encerrou o namoro com a influenciadora digital Sandri Oliveira por causa de cobranças excessivas.

“Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando, e eu tentava fazer as paradas tipo certa, e ela ficava me cobrando e eu não gostava de ser cobrado. E é isso. Deixei ela falando sozinha”, contou ele à apresentadora Isa Paglieri.

“Se eu tô errado, fico ali ouvindo. Mas se tô certo, esquece. Não gosto de injustiça”, completou ele.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.