Após enquete, Elon Muks reativa conta de Donald Trump no Twitter

O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, reativou a conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado (19). A decisão foi tomada após uma enquete com usuários da rede, em um momento de crise da rede social.

Elon sempre foi considerado um aliado dos apoiadores de Donald Trump e, ao comprar o Twitter, o que aumentou as esperanças sobre o retorno do ex-presidente ao site. “O povo falou. Trump vai ser reintegrado”, postou Musk quando anunciou o resultado da enquete, onde 51,8% dos usuários responderam que concordavam com o retorno de Trump.

O ex-presidente foi banido do Twitter em janeiro de 2021, após utilizar a rede para incentivar apoiadores a invadir o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos.

O ataque resultou em 5 mortos e, na época, a gestão da rede decidiu derrubar a conta de Trump. Até o momento, Donald não fez nenhuma postagem na rede social.

