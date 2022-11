Após ‘golaço’ na copa, web recupera fotos íntimas de Richarlison

Foto: Reprodução / Redes sociais

Após marcar os dois gols na estreia do Brasil na Copa do Catar, o nome de Richarlison ficou entre os mais comentados do Brasil na noite desta quinta-feira (24). A internet ficou em polvorosa com a “pintura” que o atleta fez durante a partida contra a Sérvia e recuperou imagens íntimas do atleta. Assista ao gol abaixo:

QUE GOLAÇO! QUE GOLAÇO! QUE GOLAÇO! ⚽ RICHARLISON É UM ABSURDO! 🇧🇷😱 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 24, 2022

“Vou mandar fazer um quadro e colocar na minha sala , vai ser minha inspiração”, comentou um. “Você diria não a este homem?”, reagiu outro. “Ele pode colocar quantas bolas quiser no meu gol”, brincou outro. Veja as fotos abaixo:

Você diria não pras goleadas desse homem? Ooh Richarlison #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nMnSnngtLV — BCharts (@bchartsnet) November 24, 2022

Richarlisson brilhou e levou a Seleção Brasileira a sua primeira vitória rumo ao hexa na Copa do Catar. Nesta tarde, o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, no Estádio de Lusail e assumiu momentaneamente o primeiro colocado do Grupo G. Apelidado de “pombo”, o atleta Tottenham anotou os dois gols da partida.

