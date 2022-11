Após prorrogação, Cederj encerra período de inscrição do Vestibular 2023

Após prorrogação, a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj/Consórcio Cederj) encerra neste domingo, dia 6 de novembro, o período de inscrição do Vestibular 2023.

Os interessados podem se inscrever virtualmente, por meio do site da Fundação Cecierj. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 89. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até amanhã, dia 7 de novembro.

Vestibular 2023

O Vestibular 2023 contará com a aplicação de provas presenciais. Segundo o cronograma, as provas serão realizadas no dia 27 de novembro, com início às 10h e duração máxima de três horas.

Conforme o edital, a avaliação a será composta por uma Redação em Língua Portuguesa e por 45 questões de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Biologia, Física, Matemática, Química, Geografia e História.

Além da seleção via provas, o Vestibular 2023 conta ainda com a modalidade de seleção que faz o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, os candidatos podem se inscrever com os desempenhos das edições do exame dos anos de 2018 e 2021.

Ao todo, o Vestibular 2023 conta com a oferta de 7.639 vagas em diversos cursos de graduação. Ofertam vagas na seleção realizada pelo Cederj as instituições que fazem parte do consórcio. São elas: Cefet/RJ, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UniRio.

De acordo com o cronograma, o resultado da seleção via Enem está previsto para o dia 10 de novembro, enquanto o resultado da modalidade tradicional está previsto para 28 de dezembro.

Acesse o edital do Vestibular 2023 para mais informações.

