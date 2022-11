Após vaias em Salvador, Claudia Leitte dá recado em Aracaju

Foto: Reprodução/ Instagram

Após receber vaias durante a participação no primeiro dia da ‘Micareta Salvador’, Claudia Leitte resolveu deixar um recado para o público ao puxar o bloco Largadinho em Aracaju, na festa Pré-Caju no último domingo (6).

Recebida com animação pelo público, a artista aproveitou o espaço durante uma canção para “protestar”. Claudia, que é duramente criticada na internet por não deixar claro seu posicionamento político, afirmou respeitar a todos e disse que só falaria o que Deus mandasse.

“Esse mundo tem lugar para todo mundo. Eu posso pensar, eu posso ser quem vai ajuntar, quem vai fazer você se conhecer, você conhecer alguém. E não gosto, eu não quero, jamais afastar. Eu não posso jamais desunir. É óbvio, eu tô feliz. Eu não penso diferente de vocês, eu quero amor, eu quero paz, eu quero pessoas unidas. Quero promover encontros”, diz um pedaço do freestyle feito pela artista em cima do trio.

Polêmicas ao longo do ano

Ao longo da pandemia, a artista polemizou com algumas declarações polêmicas como a dada no ‘Altas Horas’ na qual a cantora não demonstrou indignação com a situação da pandemia.

“Eu tenho um coração pacificador, Serginho. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo. E se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão. Acho que eu me declarei.”

Em 2022, um outro momento com Claudia Leitte deu o que falar. Na ocasião, a artista compartilhou um abajur no formato e uma arma, apoiada em cima de uma bíblia.

O registrou foi interpretado pelos internautas como um possível posicionamento político. Além da escultura e da bíblia, havia uma foto do casamento de Claudia. A artista se explicou na web:

“Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos. Marquei o meu amigo que me deu o livro que mostrei no vídeo como sinal de gratidão. Nada além disso. Não passou pela minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim!”

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.