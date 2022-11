Aposentadoria do INSS pode chegar a R$ 8.859,02; saiba quem pode

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem receber um adicional de 25% no valor da aposentadoria. Com o valor adicional, os aposentados podem ultrapassar o teto salarial do instituto, que está em R$ 7.087,22 atualmente, podendo chegar a até R$ 8.859,02.

Adicional de 25% do INSS

Podem receber o adicional de 25% do INSS os segurados que são beneficiados com a aposentadoria por invalidez, que é paga às pessoas portadoras de deficiência extrema, que dependem de terceiros para a realização de atividades comuns, como comer, tomar banho e se locomover.

A finalidade do pagamento extra é o auxílio para esse grupo de beneficiários do instituto que, geralmente, possuem necessidades maiores que os demais.

Critérios para receber o adicional do INSS

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o adicional de 25% seria pago apenas aos aposentados por invalidez. No entanto, de acordo com o INSS, o valor extra poderá ser pago nas seguintes situações:

Cegueira total;

Perda de no mínimo nove dedos das mãos;

Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores;

Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível;

Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível;

Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível;

Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social;

Doença que exija permanência contínua no leito;

Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

Como solicitar o adicional de 25% do INSS?

O segurado que deseja receber o adicional deve agendar uma perícia médica por meio do site ou aplicativo “Meu INSS” ou também pelo telefone 135. No dia da análise, o aposentado deve apresentar os documentos necessários, como RG, CPF, laudos médicos e exames.

Passo a passo de como agendar a perícia médica:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS; Clique em “Agendar Perícia” e, em seguida, em “Novo Requerimento”; Escolha entre “Perícia Inicial” se for a primeira vez, ou “Perícia de Prorrogação” se já estiver em benefício; Siga as orientações que aparecem na tela; Informe os dados necessários para concluir a solicitação.

O resultado da perícia pode ser consultado na própria plataforma do Meu INSS. Confira como realizar o procedimento:

Acesse a plataforma do Meu INSS; Informe o seu CPF e siga as orientações; No menu, busque pela opção “Resultado do Benefício por Incapacidade”; Feito isso, será disponibilizado um arquivo para baixar, nele conterá a informação se o benefício foi concedido ou não.

Nos casos em que o acréscimo não for concedido, pode significar que o perito do INSS descartou a necessidade da assistência permanente de terceiros. Porém, caso o aposentado não concorde com a decisão, é possível entrar com uma ação judicial.