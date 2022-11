Aprenda 3 penteados para fazer com secador de cabelo

Foto: Divulgação Canva

O secador de cabelo é considerado o eletrônico mais versátil da penteadeira e, com ele, você consegue fazer diversos penteados. Para quem ainda não tem prática com o queridinho dos salões de beleza, se liga nos truques abaixo:

1- Superliso: Não parece, mas a escova lisa é super fácil de fazer. O primeiro passo é separar os fios com um protetor térmico e retirar toda a umidade do cabelo. Após fazer esse processo, divida o cabelo em mechas e passe a escova com o secador para baixo. Por fim, coloque um pouco de spray seco para controlar o frizz.

2- Escova modelada: Uma das mais queridinhas dos salões de beleza, a escova modelada é bem simples de fazer. O segredo para modelar bem o cabelo é secar sempre para cima e para fora do rosto, garantindo muito volume e movimento. Assim, a escova redonda é indispensável, pois é ela que fará as ondas leves, características do penteado!

3- Beach Waves: Penteado moderno, que tem um efeito praiano e é super querido nas celebridades, e o melhor: dá pra fazer com secador. Para conseguir o efeito, prepare os fios com um spray de sal ou ativador de cachos e desembarace bem, para o cabelo não ficar preso na escova!

Na hora de secar, opte por uma escova redonda mais fina e vá girando o punho, conforme distribui o calor por toda a mecha. Feito isso, espere o cabelo secar e solte os cachos com ajuda dos dedos e use um pouco de pomada em pó, para dar textura à raiz.

Agora você pode economizar no salão e ficar ainda mais bela com os seu belos penteados feitos em casa utilizando o secador de cabelo ultra bivolt. Sabe aonde comprar? Na Le Biscuit! E lá você encontra ótimas opções de descontos para a sua casa. Aproveite o antecipa Black Friday.

Leia mais sobre Dicas da Le no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.