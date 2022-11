Aprenda 5 usos alternativos do vinagre que facilitam o dia a dia

Foto: Divulgação

O vinagre não é apenas um dos temperos mais populares. Ele também é um poderoso aliado nas tarefas domésticas.

De acordo com a engenheira química da marca de condimentos Minhoto, Christina Campos, o produto “é um líquido rico em ácido acético, que pode ser utilizado no dia a dia da limpeza”, explica. Na prática, os ingredientes incluídos na composição, são capazes de remover impurezas, maus odores e até gordura em várias superfíces.

Mas, como utilizar o vinagre?! Pensando nisso, o iBahia fez uma lista – com apoio da engenheira química Christina Campos – de dicas para você deixar sua rotina de limpeza ainda mais prática. Confira:

1 – Eliminar odor

Para tirar os odores de sua casa, deixe ferver o vinagre branco em uma pequena panela por 30 a 45 minutos. Quando ele evaporar, vai ajudar a dissipar cheiros fortes e concentrados. O vinagre também tira o cheiro de urina de animais de tapetes e colchões. A dica é fazer uma solução de 250 ml de vinagre branco com um litro de água morna e aplicar esta mistura com um borrifador no local e deixe secar.

2- Desengordurar e dar brilho

Tem copos de vidro engordurados e manchados em casa? Misture 2 colheres de vinagre branco em um recipiente com água e mergulhe os copos. Deixe de molho por alguns minutos. O vinagre vai agir contra a gordura e deixará o copo mais transparente e brilhante.

3- Conservar o arranjo de flores

Para as flores durarem mais tempo, a solução é usar a mistura de 2 (duas) colheres de chá de vinagre branco, suco de meio limão, 2 (duas) colheres de chá de açúcar cristal em um 1 litro de água. Misture os ingredientes e coloque pouca quantidade em um vaso limpo. A combinação vai tornar o arranjo nutrido e mais resistente ao tempo.

4- Limpar piso e rejunte

Na limpeza do piso, adicione uma xícara de vinagre em um balde de água e passe pano normalmente. Já para o rejunte, aplique o vinagre branco puro em toda a superfície e deixe agir por 20 minutos. Depois, retire o produto com um pano úmido. Se estiver muito sujo, a limpeza deve ser feita com o auxílio de uma escova, é só aplicar uma boa quantidade de vinagre puro e esfregar.

5- Desentupir ralo

Despeje 1/2 xícara de bicarbonato de sódio no ralo. Depois, adicione 1 copo de vinagre branco. Deixe agir e borbulhar, o vinagre vai ajudar a eliminar as gorduras e remover as sujeiras, devido ao seu teor ácido. Após 10 minutos enxágue com água morna. Essa mistura também ajuda a remover o odor do ralo.

