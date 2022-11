Aprenda a fazer macarrão de panela de pressão

Foto: Divulgação Canva

Seja no almoço ou no jantar, o macarrão é bem-vindo. Agora, quando a receita é simples e prática de fazer, é melhor ainda. Confira os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes:

1 fio de azeite

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

100g de presunto picados

160g de azeitona

1 lata de molho de tomate

1 caixa de creme de leite

600 ml de água quente

2 folhas de louro

1 pacote de macarrão da sua preferência

100g de queijo da sua preferência picado

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo: Em uma panela de pressão, aqueça 1 fio de azeite e refogue o alho e a cebola. Em seguida, adicione o milho, o presunto, a azeitona, o molho de tomate, o creme de leite, a água quente e mexa bem. Adicione o macarrão, as folhas de louro e o queijo. Tempere com sal e pimenta do reino. Feche a panela e deixe na pressão por dez minutos. Pronto! Depois é só finalizar com queijo parmesão e salsinha.

