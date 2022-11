aprenda a fazer um refogado de casca de banana

Foto: Reprodução / CyberCook

A gente duvidou que esse refogado feito com a casca da banana ficaria gostoso. Mas, no final, ficou bom mesmo! A casca da banana não dá sabor de banana para o prato.

Mas, tem textura parecida com a de frango desfiado e é mais em conta (principalmente, considerando que geralmente a gente joga fora a casca). Ficou com curiosidade? Confira o passo a passo no vídeo abaixo.

REFOGADO DE CASCA DE BANANA

INGREDIENTES

4 cascas de banana

3 dentes de alho picados

1 cebola cortada em tiras

1 pimentão vermelho cortado em tiras

Sumo de 1 limão

Sal e páprica doce para temperar

Azeite de oliva para refogar

MODO DE PREPARO

Tire o máximo conseguir da polpa da banana da casca. Em seguida, desfie com um garfo ou cortando com uma faca em tirinhas. Coloque de molho em água com uma colher de sumo de limão e uma pitada de sal. Despreze a água e reserve. Numa panela coloque o azeite e refogue bem o alho, a cebola e o pimentão. Acrescente as tiras de banana e deixe amolecer. Tempere com sal e páprica e está pronto o seu refogado. Pode usar ele para rechear empanadas e pasteis, com um lanche ou como acompanhamento do seu prato no dia a dia mesmo.

