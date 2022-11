aprenda a fazer uma deliciosa feijoada

Foto: Divulgação

A copa do mundo está na porta, e um dos assuntos mais comentados são as comidas típicas dos países. No Brasil, a feijoada é um dos pratos mais conhecidos e pedidos pelos brasileiros e turista. Confira abaixo os ingredientes e modo de preparo:

Ingredientes:

· 1 kg de feijão preto

· Água o quanto baste

· 2 línguas defumadas ou salgadas

· 1 kg de carne seca

· 1/2 kg de costelinha de porco salgada

· 1/2 kg de lombo de porco salgado

· 1/2 kg de lingüiça calabresa defumada

· 2 paios

· 1/4 kg de toucinho defumado

· 2 pés de porco salgados

· 1 rabo de porco salgado

· 2 orelhas de porco salgadas

· 3 cebolas cortadas em cubos

· 3 dentes de alho picados

· 4 folhas de louro

· Pimenta malagueta amassada (opcional)

· 1/2 xícara de óleo ou banha de porco

Modo de preparo:

1. Escolha o feijão e deixe de molho por 12 horas.

2. Lave bem as carnes salgadas, corte em pedaços e deixe de molho em água por 12 horas, trocando a água pelo menos duas vezes.

3. Coloque o feijão para cozinhar em bastante água com as folhas de louro.

4. Em uma panela à parte, cozinhe por ½ hora as carnes salgadas, escorra a água e reserve.

5. Quando o feijão estiver começando a amolecer, coloque as carnes, a lingüiça e o paio e deixe ferver em fogo brando até estar tudo bem cozido (leva algum tempo: de 2 a 3 horas).

6. Esquente o óleo ou banha de porco e refogue os temperos.

7. Coloque uma concha do feijão, amasse bem e deixe ferver despeje na feijoada e deixe ferver por mais 30 minutos.

8. Sirva bem quente acompanhado de couve picada fina e refogada, farinha de mandioca crua, gomos de laranja e uma cerveja bem gelada.

